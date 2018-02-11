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Ученые создали растворимую и восстанавливаемую электронную кожу

Сегодня, 02:15

Инженеры из Университета Колорадо (США) разработали уникальную электронную кожу, способную полностью растворяться в специальной жидкости и самостоятельно восстанавливаться при повреждениях.

Электронная кожа американских ученых выполнена из уникального тонкого материала, обладающего свойствами и функциями человеческой дермы. Растворимую и восстанавливаемую разработку можно использовать как для расширения возможностей людского тела, так и для изучения физиологических особенностей организма. К слову, из полученного при растворении электронной кожи раствора можно заново создать искусственную дерму.

Специалисты Университета Колорадо одним из главных достоинств своей разработки называют гибкость. Существенным недостатком такой кожи, сравнительно с человеческой, является плохая эластичность.


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