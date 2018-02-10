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Разработчики OnePlus добавили в смартфоны такую же функцию, как в iPhone X

Сегодня, 15:22

Разработчики OnePlus добавили в ПО для OnePlus 5T такую же функцию, как в iPhone X. Речь идёт о разблокировке посредством распознавания лица.

Именуется эта функция Face Unlock. По словам специалистов из OnePlus, распознавание занимает менее 0,4 секунды. Face Unlock узнает владельца, даже если он будет в очках или шляпе. В отличие от Face ID в iPhone X, здесь не используется точечный проектор и какие-либо специальные датчики, а только передняя лицевая камера.

Как сообщает VistaNews, задействованы уникальные идентификаторы, которые должны помочь правильно определить, кто смотрит на экран. Система будет сравнивать тени и яркие области, определять, искать квадратные элементы и так далее. Единственный недостаток – в приложениях, вроде мобильного банка или менеджера паролей, придётся всё-таки пользоваться сканером отпечатков пальцев, который также сохранился на OnePlus.


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