Смартфоны Apple оказались хуже HUAWEI в рейтинге лучших телефонов для фото

Сегодня, 13:05

Специалисты по мобильным фотографиям заявили, что смартфоны от HUAWEI лучшие по итогам 2017 года. Гаджеты Apple оказались на втором месте, как сообщает «Версия.Инфо».

Такие выводы сделала организация Mobile Photography Awards, которая на протяжении уже семи лет занимается выбором лучших фотографий, которые делаются на смартфон. Целью этого дела является награда тех, кто любит снимать всё именно на популярные девайсы.

Победил по итогам прошлого года виртуоз фотографий из Китая по имени Нан Дэн. В настоящее время он живёт в Лондоне, посвящая себя своему увлечению. Его снимки, которые сделаны на Huawei Mate 9 и Huawei P10 Plus, поразили экспертов. Сложно было поверить, что так можно показать мир через обычный современный смартфон.