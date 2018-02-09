На открытии Олимпиады дроны-светлячки поставили мировой рекорд

Вчера, 20:35

На открытии зимней Олимпиады в Пхенчхане дроны-светлячки Shooting Stars, созданные компанией Intel, поставили мировой рекорд. В небе олимпийские кольца были образованы 1 218 беспилотниками.

Инженеры компании Intel создали дроны Shooting Stars (Падающие звезды). Так специалисты называют беспилотники, которые запрограммированы на движение по намеченому маршруту. Их устройство очень простое: каждый весит 280 граммов, имеет GPS, батарею и многоцветные светодиоды. Управлять БПЛА могут при помощи единой центральной компьютерной системы, но они не запрограммированы для пресечения столкновений.

Отмечается, что все 1 218 дронов на церемонии открытия не появились, их движение было записано ранее и продемонстрировано зрителям на экране. Сегодня на Олимпиаде в небо подняли 300 Shooting Stars от компании Intel.