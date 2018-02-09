Смарт-колонка от Apple поступила на доставку своим владельцам

Вчера, 19:49

Смарт-колонка HomePod от Apple стала доступна в продаже покупателям. В настоящее время этот товар производитель отпускает самостоятельно, выполняя предварительные заявки будущих владельцев.

Граждане из Великобритании, США и Австралии получили уникальную возможность приобрести смарт-колонку HomePod от Apple. Для этого людям только нужно оформить предварительный заказ на покупку, и товар за несколько дней доставят к дому владельца с помощью почты. Кроме того, смарт-колонки поступят для розничной торговли в спецмагазины этих стран. По словам сотрудников Apple, в будущем разрабатывают планы по доставке покупателям смарт-колонок HomePod на территорию Германии и Франции.

Будет ли эта аппаратура в России, пока неизвестно. Производитель пока ничего не рассказывает о перспективах расширения объема продаж. Из преимуществ смарт-колонки можно назвать: опцию пределения геолокации устройства, а также автоматическую настройку звука при воспроизведении музыкального файла.