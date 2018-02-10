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В 2019 году появятся первые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm

Сегодня, 03:45

Представители компании Qualcomm сообщают, что в 2019 году появятся первые 5G-смартфоны с чипами их производства на базе Snapdragon X5. Гаджеты намерены выпускать Nokia, HTC, LG, Sony, Vivo и Xiaomi.

Qualcomm заявляет, что Snapdragon X5 будет протестирован крупными мобильными операторами, работающими на территории Великобритании, Китая, Германии, Японии, Сингапура и Австралии. Пилотный проект стартует уже в этом году. Отмечается, что на уровне Международного союза электросвязи формат 5G еще не утвержден, но государства уже выделяют специальные частоты для тестирования связи пятого поколения.

Компания Qualcomm информировала, что чип Snapdragon 850 с 5G появится в ноутбуках со второй половины 2018 года. Работы в этом направлении позволят предприятию за короткое время занять лидирующие позиции на мировом рынке.


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