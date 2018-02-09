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Основатель NVIDIA готов отдать все деньги мира GPU

Сегодня, 15:24

Один из самых одиозных соучредителей компании NVIDIA Corporation Крис Малачовски выступил с очередным эпатажным заявлением. В рамках корпоративной ежеквартальной отчетности, он призвал акционеров и потенциальных инвесторов отдавать все деньги разработчикам GPU.

При этом финансовые аналитики, которым на глаза попалась стенографическая версия корпоративного собрания, отметили, что это был необдуманный шаг со стороны NVIDIA. Куда актуальнее выглядели доклады соучредителей о тензорных принципах в общей архитектуре Volta, что для инвесторов выглядит конкретными действиями компании.

Тем не менее, руководитель NVIDIA акцентировал комплиментарную часть своей речи на разработчиках GPU, которые поняли, что именно их направление станет приоритетом в стратегии компании. Слова о всех деньгах мира на разработку новых поколений графических процессоров, подкрепились 500 миллионами долларов «на первое время».


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