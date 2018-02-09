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В Гусеве появится центр по высоким технологиям

Сегодня, 14:59

В Гусеве появится новый центр по высоким технологиям. Средства на это будут выделены крупнейшим технологическим инвестором, в качестве которого выступает холдинг G5 Group.

Соответствующий договор уже подписан 8 февраля в Калининграде. Одной из его сторон будет БФУ, носящего имя Канта. Центр будет основан в Гусеве на основе находящейся там базы Технополиса G5. Таким образом будут объединены производственные возможности корпорации и БФУ.

В  центре планируется создание всей необходимой научно-технической инфраструктуры для того, чтобы заниматься исследованиями в микроэлектронике и материаловедении. В дальнейшем там планируют заняться фундаментальными научными разработками по нейротехнологиям и виртуальной реальности.

Дмитрий Кусков, возглавляющий региональное Минпромразвития, отметил, данная новация позволит привлечь в Калининградскую область хороших специалистов. Помимо того, появится стимул и для молодёжи региона.

Технополис G5 – это единственное в РФ частное инновационное объединение. Его центр в Гусеве расположен на территории в 230 гектаров. Сейчас он занят разработками в сфере производства потребительской электроники и микроэлектроники.


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