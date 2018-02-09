Маск: Tesla-беспилотник проедет через всю территорию США через полгода

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Илон Маск заявил что Tesla-беспилотник проедет через всю территорию США, максимум, через полгода. Миллиардер не исключил, что это может состояться уже через 3 месяца.

К этому времени разработчики должны завершить создание автопилота, который достигнет уровня, способного осуществить это мероприятие. Данный проект Маск анонсировал ещё в прошлом году. В этом он озвучил сроки, которые он считает вполне реальными.

Журналисты, для которых он делал заявление, задали вопрос, производилось ли обновление ПО для тех автомобилей, что уже проданы. Бизнесмен ответил положительно.

Демо-поездку по США автомобиля-беспилотника Маск мог бы осуществить и в 2017 году, но тогда это не имело бы реальной пользы. Специалисты просто бы создали специальное ПО для подобного маркетингового хода.

Целью бизнесмена является совсем другое. Он намеревается создать систему, которая станет универсальной и позволить безопасное автономное управление.

Маск выразил удовлетворённость тем, как в Tesla развивается именно данное направление. Это он и намеревается продемонстрировать.