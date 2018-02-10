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Построена 1-я очередь завода «Совтест АТЕ» по выпуску микроэлектронных устройств

Сегодня, 03:43

Малое предприятие «Совтест АТЕ», являющееся одним из лидеров в отрасли отечественной промышленной электроники и в области тестовых решений, собирается вложить 600 млн рублей в строительство  завода по выпуску МЭМС-датчиков и систем управления производством. На днях была открыта первая очередь завода, а на проектную мощность  он должен выйти в 2021 году.

 На торжественной церемонии открытия первой очереди завода присутствовали первый заместитель губернатора Курской области, Александр Зубарев, глава Курска Николай Овчаров, а также руководители профильных комитетов администрации региона.

Новое предприятие станет единственным в России заводом, которые станет выпускать  системы безопасности и мониторинга, тестовое и технологическое оборудование, а также  МЭМС-датчики – миниатюрные устройства, которые используются при производстве акселерометров, гироскопов, датчиков давления, разнообразных переключателей, беспроводных систем мониторинга различных сооружений. Их высокая востребованность в мире делают продукцию завода весьма конкурентоспособной. «Внедряя уникальные технологии по производству высокоточных датчиков, «Совтест АТЕ» будет вносить свой вклад в инновационное развитие России, – заявил гендиректор предприятия Игорь Марков.

К настоящему времени предприятие вложило в инвестпроект более 220 млн рублей.

 


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