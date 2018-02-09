У жителя Флориды взорвались наушники Apple AirPods

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В США зафиксировали на данный момент единственный случай, когда самостоятельно загорелись беспроводные наушники Apple AirPods. При этом возгорание произошло едва ли не в ухе жителя Флориды.

Пострадавший по имени Джейсон Колон занимался в спортзале, когда почувствовал неприятный запах и увидел дым. Спустя время он понял, что дым идет из его правого уха. Мужчина быстро вытащил наушник и отшвырнул его в сторону. Пока пострадавший звал на помощь, наушник успел догореть и взорваться.

"Яблочная корпорация" Apple, которой принадлежали наушники, связалась с Колоном и стала инициатором идеи начать расследование случившегося.

Данный случай, к счастью, является единственным. Исходя из всего, можно предположить, что гореть начал аккумулятор в наушниках из-за возможного попадания влаги вовнутрь.