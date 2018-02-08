Умные часы Apple Watch способны помочь с диагнозом диабета

Вчера, 19:41

Apple Watch способны диагностировать диабет у владельцев с высокой точностью. Используя умные часы, владелец сможет узнать о нависшей угрозе опасного заболевания крови и предотвратить его, а не бездейственно ожидать дальнейшего пагубного развития.

Ученые из США утверждают, что наиболее распространенным средством для определения угрозы диабета выступают умные часы Apple Watch. После проведенного эксперимента это устройство электроники смогло установить диагноз сахарного диабета у 85% добровольцев. Это очень помогло людям узнать, что болезнь подбирается, и не ждать серьезной ее атаки.

Принцип диагностики Apple Watch основан на взаимодействии кардиодатчика и нейросетей, которые реагируют на частоту пульса. По словам врачей и ученых, сахарный диабет очень коварен и может давать о себе знать совершенно в безобидных формах, которые очень легко спутать с признаками временного сбоя работы организма человека. Хотя борьба на ранней стадии с этим недугом довольно легка.