Эксперты назвали самые лучшие смартфоны до 13 тысяч рублей

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Специалисты в области современных технологий назвали простые модели смартфонов, которые славятся своим качеством и обойдутся недорого. Эксперты составили список мобильных устройств, которые будут стоить до 13 тысяч рублей.

Российские специалисты назвали смартфоны, которые можно купить до 230 долларов, а это примерно 13 тысяч российских рублей. Самым лучшим вариантом назвали гаджет японского производителя Xiaomi Mi A1. Далее следуют устройства Noto G5S Plus и Redmi Note 4, которые также можно приобрести за демократическую стоимость.

Кроме того, эксперты рекомендуют мобильный аппарат Honor 9 Lite. Также за доступную цену можно приобрести мощный смартфон Xiaomi Mi Max 2.