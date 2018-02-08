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«Спартак» представил фирменный смартфон с уникальным дизайном

Сегодня, 05:15

Состоялась презентация нового смартфона. Московский футбольный клуб «Спартак» презентовал новый фирменный гаджет с уникальным дизайном. Примечательным в телефоне будет дизайн в красно-белом стиле клуба.

 На презентации мобильного устройства от ФК «Спартак» присутствовали генеральный директор BQ Владимир Пузанов, коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко и игроки. Известно, что любители красно-белой команды смогут вскоре обзавестись тематическим гаджетом с изображением гладиатора на задней части устройства. После мероприятия в соцсетях начали активное обсуждение фанаты, которые уже выстроили виртуальную очередь за новинкой.

Известно, что стандартная мелодия смартфона – гимн «Спартака». Тираж выпуска ограничен, однако ценовая политика равна 9,5 тыс. рублей за экземпляр. Продажи гаджета также будут активны в интернет-магазине «Спартака».


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