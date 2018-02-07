Виртуальная клавиатура для Android поможет завоевать сердце девушки

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Виртуальная клавиатура под названием Sheboard была представлена представителям компании Google для дальнейшего внедрения на официальной основе в операционную систему Android. Она способна, по мнению создателей, сделать мужчин более культурными в общении со своей второй половинкой.

При установке виртуальной клавиатуре следует подтвердить разрешения на отслеживание переписки. Благодаря этому искусственный интеллект сможет в дальнейшем использовать эти данные для создания библиотеки ласкательных словосочетаний в общении с девушками. К примеру, вместо обычного «привет» виртуальная клавиатура сможет эпитетами называть девушку «принцесса», «ласточка», «котёнок», «солнышко» и прочее.

Разработчики утверждают, что многие мужчины пренебрегают такими правилами в общении со своей второй половинкой, из-за чего у девушек низкая самооценка. Британские учёные в своих исследованиях ранее подтвердили такие наблюдения разработчиков. Sheboard может официально появиться на Android-смартфонах уже в конце февраля.