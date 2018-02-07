Энтузиасты придумали пресс для превращения мусора в чехлы для смартфонов

Сегодня, 16:08

Энтузиасты широко известного стартапа Phoneblocks создали уникальный пресс, способный из использованных пластиковых бутылок, картонной посуды и прочего сырья-мусора изготовить чехол для смартфона.

При производстве уникального пресса специалисты Phoneblocks использовали пресс в форме оригинальных чехлов для смартфонов iPhone 6s, 7 и 8. Далее энтузиасты засыпали мусор в специальную машину, спрессовывающую его в аксессуар для мобильной техники.

Приобрести уникальный пресс можно за 450 евро. Главным достоинством устройства является полное отсутствие проблем с поиском сырья, так как на любой помойке его в избытке. К слову, изготавливать чехлы для смартфонов посредством пресса от Phoneblocks гораздо дешевле, нежели печатать их на 3D-принтере. Важнейшим бонусом является утилизация отходов.