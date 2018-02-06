Экс-сотрудники Facebook, Google и Apple объявили войну новым технологиям

Вчера, 22:01

Целая плеяда бывших сотрудников известных IT-компаний Facebook, Google и Apple борются с новыми технологиями, которые плохо влияют на человека. Для этого они проведут рекламную компанию в 50 тысяч американских школ.

Сотрудники объединились и создали Центр гуманных технологий – эта организация с недавнего момента борется с негативным влиянием социальных сетей и гаджетов. К тому же, многие некоммерческие фонды выразили желание профинансировать эту идею. Благодаря спонсорству Центр гуманных технологий имеет на руках более 7 млн долларов, эти деньги пойдут на рекламную компанию в 50 тысячах школ. Аргументом того, что люди должны пойти за бывшими сотрудниками больших компаний является то, что они знают, как устроены новые технологии, и как IT-корпорации хотят "поработить" мир. Также, ЦГХ имеет цель ужесточить закон про распространение интернета в общественных местах.