Apple может представить новые продукты уже в марте 2018 года

Вчера, 21:04

Через месяц корпорация Apple презентует множества новинок, а также анонсирует сотрудничество с компаниями Career Technology, ShunSin Technology, а также Superior Plating. Однако какое именно «свежее железо» выйдет весной еще неизвестно.

Apple обычно презентует новинки дважды в год: весной и осенью. В марте 2017 года стало известно про iPhone 7 и 7 Plus, а также бюджетный вариант планшета iPad. Официальной информации от «яблок» не поступало о том, какая новинка придет на потребительский рынок, но многие аналитики уверенны в том, что в 2018 году выйдет новый iPad Pro, в котором функционирует система биометрической идентификации Face ID, что ранее содержалось в iPhone X.

Новый планшет должны избавить от сканера отпечатков пальца Touch ID, так как люди не считают это вариантом для использования, ведь есть сканер лица. Также сообщается, что площадь экрана будет увеличена.