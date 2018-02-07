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В Красноярске пятиклассник собрал мини суперкомпьютер за 14 дней

Сегодня, 03:45

В Красноярске пятиклассник сумел собрать самостоятельно миниатюрный суперкомпьютер. Новое произведение стоило мальчику некоторых усилий и 10 тысяч рублей.

Сотрудники пресс-службы Красноярской администрации сообщили уникальную новость. 11-летний Гриша Кузнецов, который является учеником 5-го класса школы № 46, создал самостоятельно уникальное произведение электроники. Юный изобретатель смог собрать мини суперкомпьютер. Его размеры позволяют уложить аппарат в школьную сумку, а по техническим возможностям он равен вполне мощному устройству.

По словам самого 11-летнего пятиклассника, на весь цикл своей работы он потратил не более 14 дней. Были и материальные расходы, так как некоторые запчасти нужно было купить на рынке или в спецмагазине. Итоговый подсчет финансовых затрат на создание суперкомпьютера равен 10 тысячам рублей. Представители власти Красноярска поздравили школьника с его изобретением. Они говорят, что современная молодежь достаточно талантлива и имеет глубокие знания в электронике.


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