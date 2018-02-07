Huawei выпустит новый смартфон с двумя камерами

Сегодня, 02:45

Китайская компания в скором времени выпустит новый смартфон среднего класса – LND-AL30, линейки Honor 7C, который оснащен двумя камерами.

По своим характеристикам смартфон не будем иметь чего-то отличающегося от версии Honor 7Х, однако многие функции имеют повышенную производительность. Сканер пальца будет находиться на задней панели. Huawei в новый смартфон решил внести важное обновление. Так как современный мир сосредоточен на социальных сетях и публикациях своих фотографий, в LND-AL30 будут две фронтальные камеры, вместо одной, как было в предыдущей продукции.

Новая модель может выйти под обозначением Honor 7C Pro либо Honor V10 Play.