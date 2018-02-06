ТОП-5 китайских смартфонов, о брендах которых не знают в России

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Павел Городницкий составил ТОП-5 смартфонов, которые пользуются большой популярностью на AliExpress и подобных площадках, но не слишком известны в России.

Мужчина отметил, что не стоит забывать о том, что смартфон из-за границы может не соответствовать заявленным параметрам ни внешне, ни по начинке. Покупатель должен быть готов к сюрпризам в виде иероглифов и полного отсутствия русификатора, быть подозрительно схожим с более известными брендами. Кроме того, такая покупка может быть выгодной, только если совершать её непосредственно на китайском сайте.

Позиции ТОПа украсили такие азиатские смартфоны, как Oukitel U18, Leagoo S8, UleFone Power 3, Umidigi S2 Lite и Doogee Mix 2.

Итог исследования говорит о том, что если всё же решаться на такую покупку, то не стоит брать девайс дороже 10 тысяч рублей, так как даже качественные копии не всегда могут оправдать по своему функционалу ту высокую стоимость, которую за них запрашивает производитель.