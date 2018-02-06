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Разработчики презентовали смартфон Infinix Hot S3 за 140$

Сегодня, 17:02

Состоялся официальный показ демократичного по своей стоимости смартфона Infinix Hot S3. Известно, что гаджет получил мощную 20-магапиксельную камеру и модуль NFC.

Как сообщают журналисты портала «Версия.Инфо», в Индии прошла премьера смартфона Infinix Hot S3, который прославился своей бюджетной стоимостью в 140$ и отличными параметрами. Сообщается, что мобильное устройство, кроме мощной камеры, имеет диагональ экрана в 5,65 дюймов, а также современное стекло 2.5D.

По словам производителя, оперативная память составляет 3 ГБ, а флэш-накопитель 32 ГБ. Доступна также версия с флэш-накопителем в 64 ГБ. Смартфон работает на операционной системе Android 8.0 Oreo.


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