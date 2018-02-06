Итоги 2017 года: планшеты Sumsung показали спад, Apple продается лучше

Сегодня, 16:38

Аналитики провели исследования по рынку планшетов, высматривая данные четвертого квартала 2017 года, и всего года в общем. Посмотрев на составленный рейтинг можно прийти к тому, что Sumsung упал в продажах, в то время как Apple уверенно лидирует на рынке.

За год было куплено до 163, 5 млн планшетов. За последний квартал возрос спрос на гибридные планшеты, которые подключаемы к клавиатуре. Никто не сомневался, что «яблоки» останутся лидерами всего рынка планшетов. За 2017 год компания реализовала 43,8 млн устройств данного типа, а за последний квартал – 13,2 млн. Второе место занимает корпорация Sumsung. По сравнению с прошлым годом продажи упали на 6,4 % до 25 млн проданных устройств. Третьим по рейтингу следует компания Amazon, которая под конец года «дожала» рынок с результатом 16,7 млн проданных планшетов.

Huawei и Lenovo замыкают пятерку лидеров с 12,5 и 10,3 млн проданных планшетов соответственно.