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OnePlus рассматривает возможность выпуска смартфона Х второго поколения

Сегодня, 01:30

Китайский производитель смарт-техники OnePlus намеревается выпустить смартфон OnePlus Х второго поколения. Главным отличием новинки от оригинала станет процессор Qualcomm Snapdragon 835.

OnePlus Х появился на рынке в 2015 году, впоследствии став одним из самых успешных смартфонов своего поколения. Два предыдущих года китайский производитель опровергал слухи о намерении выпустить девайс второго поколения, однако в текущем году поклонники OnePlus все же могут дождаться модернизации успешного смартфона.

Предполагается, OnePlus Х2 будет функционировать на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 835. В зависимости от модификации, обновленный китайский флагман оборудуют накопителем собственной Flash-памяти на 32 или 64 Гб. Объем ОЗУ составит 4 Гб, а емкость аккумуляторной батареи – 3000 мАч. OnePlus Х2 обзаведется основной и фронтальной камерами с 16- и 8-Мп матрицами соответственно.


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