НТС показала новый смартфон U12 до его анонса

Сегодня, 16:12

Представители компании HTC, которые долгое время занимались разработкой флагмана U12, показали его до анонса. Показ состоялся на Taiwan 5G Industry Alliance.

Руководители HTC порадовали поклонников "допремьерным" показом нового безрамочного смартфона U12. Посетители Taiwan 5G Industry Alliance неожиданно стали первыми, кто увидел новое устройство связи.

В Сети фотографии гаджета появились благодаря неизвестному пользователю социальной сети Twitter.

Напомним, что официальная презентация этого и других гаджетов должна пройти на выставке MWC 2018, которая состоится в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Как заявил инсайдер Эван Бласс, данная модель раньше была известна как Imagine. Также планируется, что устройство будет оснащено безрамочным 6-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 845.