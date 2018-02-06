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Samsung работает над SoC Exynos Auto для Audi

Сегодня, 13:42

Южнокорейские инженеры из Samsung Electronics работают над созданием однокристальной системы Exynos Auto, предназначенной для работы в автомобилях Audi. Об этом сообщают осведомлённые источники внутри компании.

Процессоры Samsung, в случае заключения долгосрочного соглашения с Audi, заменят решения от компании Qualcomm, которая ранее была основным поставщиком чипов для немецкого автопроизводителя. Ожидается, что первое поколение Exynos Auto будет отвечать за работу мультимедиа, информационной системы и приборной панели. По некоторым данным, SoC получит некоторые технологии искусственного интеллекта.

Напомним, ранее мы писали, что Apple увеличила количество тестовых беспилотных авто в 9 раз. Теперь компания испытывает не 3, а 24 внедорожника со своими технологиями беспилотной езды.


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