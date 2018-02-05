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Caviar подготовил iPhone X для «красноармейцев»

Вчера, 22:06

Caviar – отечественный производитель, который к Дню защитника Отечества и столетию Красной Армии готовит новую версию популярного iPhone X.

Юбилейная модель Caviar iPhone X Force «100 лет Красной Армии» будет обладать камуфляжной отделкой из натуральной кожи с золоченными элементами, а также защитным принтом. Золотом будет выделяться герб РФ, пятиконечная армейская звезда и табличка «Служу России». 22 января Путин подписал указ, согласно которому изменен ответ на благодарность командира, теперь военнослужащие должны отвечать «Служу России», а не «Служу Российской Федерации». Есть вариация с элементом черного оникса с гравировкой узора «Дамаск».

Специальным тиражом также выйдет праздничный смартфон для ВВД, МВД, ВМФ и ВС России. Цена Caviar iPhone X Force «100 лет Красной Армии» колеблется между 238 до 269 тысячами рублей.


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