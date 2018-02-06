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Принтеры НР начнут в будущем слушаться голоса своего владельца

Сегодня, 06:30

Принтер НР начнет понимать голосовые команды. Таким образом, устройство для печати станет синхронизировать свою работу под диктовку.

По данным информационного агентства UberGizmo, в ближайшее время компания НР начнет выпуск офисной аппаратуры, которая начнет понимать голосового помощника или же реагировать на голос самого владельца той или иной операции. В первую очередь это относится к копирующим устройствам, принтерам, сканерам. Чтобы выполнить ту или иную операцию, нужно будет просто сказать определенную комбинацию и аппарат начнет работать. 

Благодаря новой технике им просто нужно будет прочитать текст, а принтер или сканер мгновенно распознает из голоса нужные символы и передаст их на бумаге. Когда сбудется мечта многих печатников пока неизвестно, так как официальной даты презентации НР-принтеров и сканеров, реагирующих на голосовые помощники Alexa от Amazon, Google Assistant и Cortana от Microsoft пока нет.


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