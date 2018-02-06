В США разработают психологов для военных роботов

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В США будут разработаны психологи для роботов, которые смогут обнаружить, проанализировать и исправить все ошибки в работе «электронного мозга».

Исследовательская лаборатория Армии США занимается разработкой специалистов-аналитиков, которые смогут обнаружить, понять и скорректировать все ошибки в работе машинного обучения и нейросетей. На основе такого анализа специалисты из Техасского университета в Остине разработают новый алгоритм, при помощи которого роботы начнут воспринимать критику в случае неправильных действий, и будут способны формировать отчеты со всеми ошибками.

Первые результаты планируют опробовать через два года, во время выполнения тренировочных боевых задач Сухопутных войск США с роботами, которые будут похожи на человека, и способны сами принимать различные решения.

Разработчики бояться лишь необъективного отношения к технологии со стороны людей. Так, специалисты пока не могут предсказать, как будут реагировать роботы при обращении к ним во время боя на привычном армейском жаргоне, или фразами с ненормативной лексикой.