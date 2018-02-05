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Xiаomi разработала нового "убийцу" iPhone X

Сегодня, 17:25

В 2017 году iPhone X стал самым технологичным мобильным устройством в мире. Производители Android-устройств понимают превосходство своих конкурентов, поэтому Xiomi совсем скоро покажет новую модель смартфона, который по своим характеристикам не уступает последнему iPhone.

Если быть точнее, то Xiаomi выпускает смартфон с абсолютно такими же функциональными возможностями, как и iPhone X. Теперь сканер лица Face ID, двойная основная камера, безрамочный экран, и многое другое можно будет увидеть и в творении китайских производителей. Предыдущий смартфон Xiаomi Mi Mix 2S доступен по значительно заниженной цене, и, как показывает практика, это означает, что совсем скоро в продажу поступит новая модель, способная составить конкуренцию продукции Apple. Эта модель будет иметь 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц, а также 8 ГБ оперативной памяти.

Новая модель будет представлена разработчиками на выставке MWC 2018 года.


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