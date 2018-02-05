VistaNews.ru


Смартфон Huawei Honor 7X выйдет в красном цвете на День святого Валентина

Сегодня, 16:36

Ко дню всех влюбленных компания Huawei представит свой новый смартфон Honor 7X, который будет в красном цвете. Об этом передает портал VladТime.

Сообщается, что китайские разработчики приготовили сюрприз для своих покупателей. Следом за смартфонами Honor 7X в черном и синем цветах, выйдет ещё и ярко-красная версия ко дню святого Валентина.

Смартфон Honor 7X оснащен довольно существенной батареей 3,340 мАч. Однако у телефона процессор среднего уровня, и он будет работать только на AT & T и T-Mobile. Стоимость смартфона составит 200 долларов и будет отличным подарком для любимого человека.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.