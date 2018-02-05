Смартфон Huawei Honor 7X выйдет в красном цвете на День святого Валентина

Сегодня, 16:36

Ко дню всех влюбленных компания Huawei представит свой новый смартфон Honor 7X, который будет в красном цвете. Об этом передает портал VladТime.

Сообщается, что китайские разработчики приготовили сюрприз для своих покупателей. Следом за смартфонами Honor 7X в черном и синем цветах, выйдет ещё и ярко-красная версия ко дню святого Валентина.

Смартфон Honor 7X оснащен довольно существенной батареей 3,340 мАч. Однако у телефона процессор среднего уровня, и он будет работать только на AT & T и T-Mobile. Стоимость смартфона составит 200 долларов и будет отличным подарком для любимого человека.