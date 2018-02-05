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Появились характеристики ожидаемого смартфона Nokia 7 PLus

Сегодня, 15:42

В конце февраля пройдет официальная презентация нового смартфона Nokia 7 Plus, который будет первой полноэкранной моделью в ассортименте компании HMD Global. В сети появились полные характеристики нового телефона, получившего 6-дюймовый дисплей и сдвоенную камеру Carl Zeiss.

Наибольший интерес вызывает 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением экрана Full HD+ (2160 x 1080), оснащенный защитным стеклом Corning Gorilla и фронтальной камерой в 16 Мп.

Корпус смартфона выполнен из стекла, в то время как рамка сделана из прочного метала, что послужит хорошей защитой аппарату.

Nokia 7 Plus получил современные технические характеристики, которые считаются одними из лучших на современном рынке. Это 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,0 ГГц, ускоритель Adreno 512 и модем X12 LTE. Смартфон обладает 4 гб оперативной и 64 гб флеш-памяти с технологией объемного звучания Nokia OZO. Работать телефон будет на операционной системе Android 8.0 Oreo.

На тыльной стороне смартфона можно заметить двойную 12+13 Мп камеру с оптикой Carl Zeiss, которая обладает поддержкой 2-кратного оптического зума, что позволит делать более качественные снимки, а также снимать в портретном режиме. В добавок к этому, тут же нашлось место для керамического сканера отпечатка пальца.

Предполагаемая цена смартфона составит 300 долларов. Купить новинку можно будет не только в КНР, но и на мировом рынке.

Презентация Nokia 7 Plus пройдет 28 февраля на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, Испания.

На данный момент это вся информация о смартфоне.


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