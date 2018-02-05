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В продаже в РФ появился новый смартфон Jinga Start

Сегодня, 14:19

Китайский разработчик смартфонов Jinga объявил о выходе на продажу нового устройства под названием Jinga Start. Смартфон имеет оптимальные технические характеристики и стоит всего 3590 рублей.

Новое устройство "начинено" операционной системой Android версии 7.0, 4-ядерным процессором MTK 6580A, а объем оперативной памяти составляет 1 Гб, в то время как собственная память рассчитана на 8 Гб. Яркость и четкость изображения достигнута благодаря 5-дюймовому IPS дисплею с HD разрешением.
Также в новый гаджет можно вставить сразу две SIM-карты, что позволит использовать устройство, как для личных целей, так и для рабочих. Новинка оснащена задней и передней камерами, что позволяет делать 8-мегапиксельные фото в первом варианте и 5-мегапиксельные во втором.
По размерам Jinga Start достигает 141.5x70.5x9.3 мм, а его вес составляет всего 151 г. На данный момент устройство можно выбрать серого или синего цвета.


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