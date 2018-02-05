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Компания LG уходит с рынка смартфонов в Китае

Сегодня, 12:26

Представители LG информируют, что компания уходит с рынка смартфонов в Китае. Причиной тому стала жесткая конкуренция и убытки по результатам продаж 2017 года.

Согласно отчету LG, четвертый квартал 2017 года компания завершила успешно, но мобильное подразделение потерпело убытков на сумму в 192 миллиона долларов. Такая ситуация заставила руководство предприятия принять решение об уходе с китайского рынка смартфонов. Основным врагом LG выступает сильная конкуренция со стороны других концернов, из-за чего корейский производитель смартфонов не выпустил модели G6 и V30.

Рынок гаджетов в Китае является привлекательным как для местных, так и для иностранных вендеров, среди которых популярные Apple и Samsung. О проблемах в LG было известно давно, когда в 2016 году компания продала всего 160 тысяч девайсов. Теперь вендеру придется искать другие направления.


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