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Microsoft: Главные тренды 2018 года в мире персональных компьютеров

Сегодня, 11:36

Специалист по современным технологиям корпорации Microsoft рассказал об основных трендах 2018 года в мире персональных компьютеров. В этом году корпорация Microsoft планирует составить достойную конкуренцию таким компаниям-гигантам, как Google и Apple.

Специалист по технологиям Microsoft Пол Терротт проинформировал про основные новинки, которые стоит пользователям ожидать от компьютеров в 2018 году. Сообщается, что тренды касаются исключительно ПК, а не ноутбуков или планшетов. Таким образом, новейшие домашние компьютеры будут выпускаться в премиум-дизайне из качественных материалов. Также модными будут гибридные компьютеры, по типу Surface Laptop.

Отныне все ПК будут нацелены на аудиторию геймеров и поддерживают современные онлайн-игры. Также компьютеры будут оснащены удобным виртуального помощника Cortana.


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