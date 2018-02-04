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Xiaomi выпустила потрясающую зарядку для всех смартфонов ZMI Wireless Charger

Вчера, 22:50

Xiaomi анонсировала зарядное устройство ZMI Wireless Charger для беспроводной зарядки смартфонов согласно стандарта Qi.

Поддержка технологии беспроводной зарядки по стандарту Qi набирает все большую популярность. Производители гаждетов начинают включать эту функцию в новые модели смартфонов. В этом году Xiaomi выпустит два смартфона с функцией беспроводного заряда. А вот уже сегодня она выпускает потрясающую зарядку ZMI Wireless Charger.

С помощью ZMI Wireless Charger можно заряжать любые электронные гаджеты беспроводным путем. Беспроводная зарядка совместима со всеми смартфонами, заряжающимися по технологии Qi, такими как iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Galaxy S8, Galaxy Note 8, HTC U11+, LG V30+ и другие топовые телефоны.

Корпус зарядной док-станции сделан из металла, на лицевой поверхности расположена стеклянное покрытие со скруглением 2.5D. Производитель предусмотрел несколько защит, чтобы со смартфоном во время зарядки ничего не случилось.

ZMI Wireless Charger обеспечивает мощность 18 Вт. 

Фактически корпорация Xiaomi создала зарядку, но сейчас проходит процедура сбора денежных средств для его конвейерного производства. Скорее всего, это чисто формальности.

Через несколько недель начнется старт продаж. Если оформить заказ на ZMI Wireless Charger сейчас, то его стоимость обойдется покупателю в 10 долларов, а после официального выхода на рынок за него уже нужно будет заплатить 21 доллар.


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