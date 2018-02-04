Sony и Samsung главные "убийцы" iPhone X

Вчера, 20:25

Sony Xperia XZ1 и Samsung Galaxy S8 являются главными более доступными аналогами знаменитого iPhone X.

В 2017 году компания Apple представила миру самый высокотехнологичный смартфон iPhone X. Новый айфон имеет безрамочный дисплей на 5,8 дюймов и технологию Face ID. Он работает на базе процессора Apple A11 Bionic и имеет 3 гигабайта оперативной памяти.

Безусловно, как характерно для всей продукции Apple стоимость новинки достаточно высокая, но от этого популярность продукта не падает. Компании-конкуренты создали свои смартфоны, в которых применены аналогичные технологические разработки.

Ближайшим аналогом iPhone X по мнению экспертов является Sony Xperia XZ1. Причем, главное отличие кроется в стоимости смартфонов. Sony Xperia XZ1 может похвастаться 5,2-дюймовым IPS HDR дисплеем с защитным 2,5 D-стеклом Gorilla Glass, камерой на 19 и 13 мегапикселей, работает на процессоре Snapdragon 835 и 4 гигабайтах оперативной памяти, сканирование отпечатка пальца выполняется с помощью технологии 3D-сканирования. Преимуществом Sony Xperia XZ1, без сомнения, является защита по стандарту Ip68: смартфон может работать при погружении в воду на глубину до 1,5 метров.

Далее идет Samsung Galaxy S8 с с экранами на 5,8 и 6,2 дюймов. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 835 и 4 гигабайтах оперативной памяти. Но он имеет камеру всего лишь на 12 мегапикселей и слабенькую батарею.

Также эксперты отмечают смартфоны Meizu Pro 7 Plus и Xiaomi Mi Mix 2, которые имеют очень крутую «начинку» за приемлемую цену.