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Аналитики: iPhone 2018 года выйдет с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем

Вчера, 19:29

Опытный аналитик Минг-Чи Куо сделал смелое заявление по поводу нового смартфона компании Apple, который поступит в продажу в 2018 году. Сообщается, что гаджет будет оснащен 6,1-дюймовым LCD-дисплеем.

Минг-Чи Куо из аналитического агентства KGI заявил, что грядущий смартфон «яблочной» компании будет лишен современного OLED-дисплея, который присутствует в iPhone Х. По данным специалиста, разработчики решили отказаться от OLED-дисплеев, так как продажи таких смартфонов не показали ожидаемого результата.

Таким образом, мир увидит iPhone 2018 года с LCD-дисплеем. Компания Catcher бует разрабатывать для гаджетов алюминиевые рамки и каркасы из нержавеющей стали. Сообщается, что LCD-дисплеем смартфона будет 6,1 дюймов.


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