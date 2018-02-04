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Сеть «взорвала» видеопародия «Игры престолов» с покемонами

Сегодня, 17:30

На YouTube-канале Cash Sonny появился первый эпизод пародии на два самых популярных проекта, а именно «Покемоны» и «Игра престолов». Смешная серия роликов получила название Pokémon Ice and Fire.

Новый пародийный мультфильм Pokémon Ice and Fire, получил свое название от «Покемонов» и книг Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Пламени», сама экранизация получила название «Игра престолов». Серия пародийных мультфильмов показывают приключения Джона Сноу, Дейенерис Таргариен и других персонажей фильма.

В мультфильме персонажи охотятся за покемонами, однако находятся на территории Вестерса. Также в сериях можно увидеть драконов и даже белых ходоков, которые будут вступать в сражения при помощи своих покемонов.


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