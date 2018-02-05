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ИИ выступит судьей на фотоконкурсе по графическому изображению города

Сегодня, 01:15

Искусственный интеллект, который был разработан EyeEm в Германии, выступит судьей на фотоконкурсе работ по графическому изображению города.

Отмечается, что из-за небольших недочетов, обнаруженных при тестировании, данная система находится на доработке. Среди таких недостатков, например, невозможность вывода единого результата после оценки всех материалов, которые были загружены в систему.

Немецкая компания EyeEm разрабатывает технологии в области распознавания изображений. Подобные алгоритмы изначально использовались для размещения фотографий по тегам, а впоследствии начали применяться в мобильных приложениях для определения лучших фотографий. Теперь он будет использоваться для определения лучших графических работ.

Конкурс The Graphic City будет представлять собой соревнования в стиле городского минимализма. Работы должны содержать элементы быта большого города, а также изображения с жилыми и техническими сооружениями. Принимают работы до 12 февраля, а после этого они будут переданы на рассмотрение, окончательное решение останется за ИИ.


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