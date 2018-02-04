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Приложения для ускорения смартфонов оказались вредоносными

Сегодня, 14:59

Немецкие эксперты из портала Mobilsicher.de проанализировали популярные приложения для ускорения и оптимизации смартфонов и пришли к выводу, что они только вредят мобильным устройствам. Об этом передает портал «ВладТайм».

Специалисты из Германии распространили информацию, что различные организации по защите прав потребителей пришли к выводу, что приложения для оптимизации смартфонов в лучшем случае не имеют ощутимых преимуществ. В худшем случае подобные программы имеют вредоносное ПО.

Кроме того, некоторые из обещанных функций приложений для ускорения смартфонов являются совершенно неправдоподобными. Например, обещание охладить процессор мобильного устройства. Результаты анализа показали, что большинство приложений оказались вредоносными.


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