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В Железноводске школьники изобрели робота-кормильца животных

Сегодня, 15:02

Школьники из Железноводска разработали робота, который должен кормить животных. Его покажут на "Робофесте" в Сочи.

Игнат Владимиров и Богдан Гернер, 12-летние учащиеся школы, создали робота изначально в миниатюре, а полную работу планируют показать на "Робофесте", который пройдет уже в следующем году в Сочи.
Ребята благодаря своим знаниям, приобретенным в кружке робототехники на протяжении пяти лет посещения, смогут в будущем создавать много полезной техники, которая облегчит человечеству труд.
Кстати, другие школьники из Железнозаводска заняли первые места на конкурсе театров моды, представив свои модели в 8 номинациях. Всего в конкурсе приняли участие 25 команд ставропольских школ.


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