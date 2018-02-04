Объявлена дата презентации смартфонов Galaxy S

Сегодня, 12:25

Стала известной дата презентации линейки смартфонов Galaxy S. Компания Samsung заявила, что аппараты Galaxy S9 и Galaxy S9+ официально будут представлены 25 февраля.

Известно, что вышеупомянутые гаджеты будут последними во флагманской линейке Южнокорейской компании. Устройства оборудуют сканером отпечатка пальца. Также усовершенствована скорость работы процессора. Камера телефонов выйдет обновлённой: съемка будет возможна с тусклым светом, при том, что качество станет лучше. Разница в параметрах заключается в разности рабочих мощностей. Выйдет две версии флагманов: с 4 Гб оперативной и 64 основной, и с 6 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти. Фотоснимки новых смартфонов выложили в сеть интернет. Продажи стартуют в середине марта.