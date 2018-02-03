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Китаец сумел продать в США 40 тысяч поддельных гаджетов Apple

Вчера, 23:27

Уроженец Китайской Народной Республики Джихуа Ли сумел за пять лет продать на рынках США более 40 тысяч фальшивых гаджетов iPhone и iPad от корпорации Apple.

 Такая информация обнародована на правительственном сайте министерства юстиции. В деловом сообщении чиновники не скрывают своих эмоций. Это самое дерзкое преступление, связанное с фальсификацией продукции американских корпораций за последние тридцать лет. «Джеф» - именно таким псевдонимом позиционировал себя в переписке Джихуа Ли – разработал примитивную по замыслу и алгоритму схему. Сначала он отправлял корпуса смартфонов и айподов, затем «запчасти» к ним, и в третьей партии – коробки и липовые сопроводительные документы.

Преступное сообщество, возглавляемое Джефом, получило за пять лет общую прибыль в 1 миллион 100 тысяч долларов.

Китайца будут судить в США. За масштабную контрабанду он может оказаться за решеткой на несколько лет. Его подельник Ламарк уже отбывает свои три года в тюрьме, еще двое – ждут вердикта присяжных.


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