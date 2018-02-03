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В Китае уже продают копию будущего Xiaomi Mi 6X

Вчера, 19:34

В Китае в магазинах можно найти копию еще не выпущенного в мир смартфона Xiaomi Mi 6X. Фейк внешне похож на iPhone последнего поколения.

В неоригинальной модели отсутствует функция двойной камеры, вместо нее сделаны лишь выемки под камеру на тыльной стороне. Владельцы подделки не смогут использовать функцию беспроводной зарядки аккумулятора. На задней стенке неоригинального смартфона отсутствует стеклянная защита. Дизайн подделки имеет более округлые формы.

Оригинальный Xiaomi Mi 6X поступит в продажу в мае этого года. Разработчики держат в секрете всю «начинку» смартфона, но анонсируют, что он будет соответствовать последнему слову техники. Стоимость Xiaomi Mi 6X пока не обьявлена.


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