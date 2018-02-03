Galaxy S9 станет последним смартфоном Sumsung

Вчера, 18:57

Galaxy S9 станет последним представителем смартфона от Sumsung в линейке Galaxy S.

Южнокорейская корпорация решила остановить производство модельной линейки Galaxy S для улучшения маркетинга компании, а также добавления свежести своим смартфонам. Таким образом, Galaxy S9, выходящий в конце февраля 2018-го, станет последним представителем своей линии. Компания Sumsung не хочет использовать двухзначные числа в названии в своих смартфонах. Ожидается новая линейка – Galaxy X, с последующим нормированием. Руководители и маркетологи обещают не только изменения в названии, а также добавления в новую модельную линейку чего-то еще.

Если так, то в 2019 году можно будет увидеть на рынке новые смартфоны, начиная с первой модели – Galaxy X1.