Huawei Honor 6X упал в цене на $140

Сегодня, 04:30

Huawei Honor 6X стал дешевле на $140. Таким образом, его стоимость уменьшилась на 60 процентов. Первоначальная стоимость гаджета составляла 400 долларов с базовым вариантом 4 Гб оперативной памяти

Сотрудники компании отмечают, данный метод привлечёт больше покупателей и поможет продать остатки модели. А это привлечёт новых потенциальных покупателей. Huawei Honor 6X оборудован 5,5-дюймовым экраном, отличным разрешением. В нём имеется камера 12 мегапикселей с удвоенным объективом. Аппарат оснащён 8-ядерным процессором. По данным западной прессы, на данный момент в пределах акции в наличии есть 20 таких телефонов. В ближайшее время компания планирует провести ещё несколько подобных акций для распродаж, но пока неизвестно, какие модели смартфонов будут принимать участие.