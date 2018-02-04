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Apple бесплатно починят iPhone 7 при ошибке "Нет сети"

Сегодня, 03:45

Apple займётся бесплатным ремонтом iPhone 7 с ошибкой "Нет сети". Запускаемая программа направлена на исправление работы смартфонов. Проблема состоит в том, что наступает момент, когда аппарат попросту прекращает подключаться к мобильному оператору.

При этом показывается сообщение об отстутствии связи. В тот момент на экране показана надпись "Поиск" или "Нет обслуживания". При такой неполадке нельзя передавать сообщения, звонить. Это происходит долгое время, пока устройство ищет наличие сети. Информация о данной проблеме была известна ещё в прошлом году. Отмечается, с ней также могли столкнуться смартфоны, которые выпустили с осени позапрошлого года и до сих пор. Поставки аппаратов тогда велись в такие страны, как США, Макао, КНР. Соответственный ремонт произведут бесплатно.


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