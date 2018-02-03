Слухи о покупке Valve компанией Microsoft оказались ложными

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Слухи, что компания Microsoft намерена купить Valve, оказались ложными. Их опроверг Гейб Ньюэлл, основавший данную легендарную студию.

Ранее появилась информация, что Microsoft намеревается провести расширение ассортимента своих собственных тайтлов, относящихся к эксклюзивным. Для этого она будет приобретать некоторых разработчиков, а также ряд игровых издателей. В числе их называлась и Valve.

Реальную информацию о состоянии дел относительно этого сообщил Гейб Ньюэлл, основавший студию. В переписке с одним из юзеров организованного им форума он ответил, что не слышал ни о чём подобном.