Phantom представила камеру, способную снимать 25030 кадров в секунду

Сегодня, 12:31

Компания Phantom представила камеру v2640, способную снимать 25030 кадров в секунду при переключении на монохромный режим. Обычный, учитывая разрешение 1080р, даёт фиксацию CMOS-датчиком 11750 кадров в секунду, по сведениям HotGeo.

Главная отличительная способность – то, что камера очень компактная. Это первое такое устройство, которое, учитывая подобные характеристики, умещается в ладони. Большинство аналогичных камер, учитывая большой захват и охладительные системы, такие, как системный блок для компьютера. У V2640 выдержка составляет 142 наносекунды.

Это рекордные цифры среди всех подобных устройств. Учитывая разрешение 2048х1952, частота съёмки составляет 6600. По словам разработчиков, чтобы хранить такой объём данных, нужно не меньше 100 гигабайт. Из-за этого в комплекте камеры имеется накопитель на 288 гигабайт, также можно расширять до 2 террабайт через карту памяти. Также информация передаётся по кабелю на достаточно высокой скорости.